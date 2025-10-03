Forscherin Jane Goodall ist tot

Jane Goodall erklärt mit einem Plüsch-Affen das Verhalten von Schimpansen. (picture alliance / Sipa USA / Hindustan Times)

Jane Goodall kam aus dem Land Groß-Britannien. Sie hat vor allem das Leben von Schimpansen erforscht. Das sind Menschen-Affen. Goodall hat viele Jahre lang mit wilden Schimpansen gelebt. Das war in dem Land Tansania in Afrika. Sie hat sehr viel Neues über das Leben von den Affen heraus-gefunden. Zum Beispiel, dass Schimpansen Werkzeuge basteln und benutzen. Vorher dachten viele Menschen: Schimpansen sind dafür nicht schlau genug.

Sie hat immer für Tiere und den Natur-Schutz geworben. Viele Politiker und Natur-Schützer sagen: Jane Goodall hat die Welt besser gemacht. Sie hat die Forschung über Tiere für immer verändert. Der General-Sekretär von den Vereinten Nationen heißt Antonio Guterres. Er sagt: Jane Goodall hat mit ihrer Forschung viel Gutes für die Menschheit und die Erde getan.