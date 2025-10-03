Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Forscherin Jane Goodall ist tot

Jane Goodall war eine welt-bekannte Tier-Forscherin. Jetzt ist sie mit 91 Jahren gestorben. Viele Menschen sind traurig.

Audio herunterladen
Jane Goodall steht an einem Mikrofon. Sie hält einen Plüsch-Affen in der Hand.
Jane Goodall erklärt mit einem Plüsch-Affen das Verhalten von Schimpansen. (picture alliance / Sipa USA / Hindustan Times)
Jane Goodall kam aus dem Land Groß-Britannien. Sie hat vor allem das Leben von Schimpansen erforscht. Das sind Menschen-Affen. Goodall hat viele Jahre lang mit wilden Schimpansen gelebt. Das war in dem Land Tansania in Afrika. Sie hat sehr viel Neues über das Leben von den Affen heraus-gefunden. Zum Beispiel, dass Schimpansen Werkzeuge basteln und benutzen. Vorher dachten viele Menschen: Schimpansen sind dafür nicht schlau genug.
Sie hat immer für Tiere und den Natur-Schutz geworben. Viele Politiker und Natur-Schützer sagen: Jane Goodall hat die Welt besser gemacht. Sie hat die Forschung über Tiere für immer verändert. Der General-Sekretär von den Vereinten Nationen heißt Antonio Guterres. Er sagt: Jane Goodall hat mit ihrer Forschung viel Gutes für die Menschheit und die Erde getan.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Tansania

    Tansania ist ein Land im Osten von Afrika. Die Hauptstadt heißt Dodoma, die Regierung arbeitet aber in der Stadt Daressalam. Tansania ist seit 1961 ein unabhängiges Land. Vorher wurde es von Groß-Britannien beherrscht. Viele Menschen in Tansania sprechen die afrikanische Sprache Swahili und Englisch. Daneben gibt es noch viele andere afrikanische Sprachen in Tansania.

  • Groß-Britannien

    Groß-Britannien wird ein Land in Europa genannt. Eigentlich heißt das Land "Vereinigtes König-Reich von Groß-Britannien und Nord-Irland". Es ist ein Staat auf den Britischen Inseln. Sie liegen in der Nord-See. Die größte Insel heißt Groß-Britannien. Weitere Inseln heißen Irland, Shetland oder Isle of Man. Das Vereinigte König-Reich besteht aus mehreren Landes-Teilen. Sie heißen England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Die Bewohner nennt man Briten. Sie sprechen Englisch. Die Haupt-Stadt ist London.

zum Wörter-Buch