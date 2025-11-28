YouTube-Star Jan Zimmermann mit 27 Jahren gestorben

Der YouTuber Jan Zimmermann (links) ist gestorben. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Gerald Matzka)

Die Familie hat auf Instagram geschrieben: Jan Zimmermann ist an einem epileptischen Anfall gestorben. Das ist eine Krankheit im Gehirn. Er wurde 27 Jahre alt.

Jan hatte das Tourette-Syndrom seit seiner Geburt. Menschen mit Tourette-Syndrom haben sogannte Tics. Das heißt: Der Körper macht plötzliche Bewegungen. Oder der Mensch ruft plötzlich eine Beleidigung. Er will das nicht, aber er kann es auch nicht stoppen.

Jan Zimmermann hat auf YouTube über seine Erfahrungen mit dem Tourette-Syndrom berichtet. Er hat das zusammen mit seinem Schul-Freund Tim Lehmann getan. Mehr als 2 Millionen Menschen haben sich die Videos auf YouTube angeschaut. Die Videos waren lustig, manchmal aber auch ernst. Mit den Videos wollten die beiden zeigen, was ein Leben mit dem Tourette-Syndrom bedeutet.

Vor 3 Jahren haben Ärzte Jan Zimmermann am Gehirn operiert. Danach hatte Jan kaum noch Tics. Er hat in der Nähe von der Stadt Bonn gelebt. Dort ist er am 18. November gestorben.