Der amerikanische Schauspieler James Earl Jones ist gestorben. (picture alliance / Mary Evans / AF Archive / Roadside A / AF Archive)

James Earl Jones hat in 3 "Star Wars"-Filmen die Rolle des bösen Darth Vader gesprochen. James Earl Jones hat in mehr als 80 Filmen mitgespielt. Er hat in "Der Prinz von Zamunda" und in "Soul Man" mitgespielt.

Er hat für seine Arbeit als Schauspieler viele Preise bekommen. Zum Beispiel hat James Earl Jones 1 Golden-Globe und 1 Ehren-Oscar gewonnen. Der Ehren-Oscar ist ein besonderer Preis. Diesen Preis bekommen nur sehr wenige Schauspieler.