Jakarta in Indonesien ist die größte Stadt auf der Welt

Jakarta ist laut den Vereinten Nationen die Stadt mit der größten Bevölkerung auf der Welt. (picture alliance / Anadolu / Garry Andrew Lotulung)

In dem Bericht steht auch: Es gibt immer mehr Mega-Städte. Das sind Städte, in denen mehr als 10 Millionen Menschen leben. Die größten Städte der Welt sind alle in Asien. Dazu gehört zum Beispiel die Stadt Dhaka im Land Bangladesch mit fast 40 Millionen Menschen. Und die Stadt Tokio im Land Japan mit 33 Millionen Menschen.

Die Vereinten Nationen sagen: Immer mehr Menschen ziehen in Städte. Dadurch werden viele Städte immer größer. Das kann Vorteile zum Beispiel für die Wirtschaft haben. Viele sehen große Städte aber auch kritisch. In Mega-Städten sind die großen Viertel für arme Menschen oft heruntergekommen.

In Europa sind Istanbul, Moskau und London die größten Städte. In Deutschland leben die meisten Menschen in der Haupt-Stadt Berlin. Dort leben aktuell 3,7 Millionen Menschen.