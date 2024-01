Keine schlimmen Krawalle in der Silvester-Nacht

Auf der ganzen Welt haben die Menschen das neue Jahr gefeiert. In Deutschland gab es vor Silvester große Sorgen. Denn in der Silvester-Nacht vor 1 Jahr gab es schlimme Krawalle, vor allem in Berlin. Jetzt war es ruhiger.

05.01.2024