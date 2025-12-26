Karnevalist Jacques Tilly wehrt sich gegen Kritik aus Russland

Der Karnevals-Wagen von Jacques Tilly aus dem Jahr 2023 zeigt deutliche Kritik an Putin. (picture alliance / Jochen Tack)

Einer von Tillys Wagen zeigt den russischen Präsidenten Putin. Putin liegt in einer Bade-Wanne voller Blut. Die Bade-Wanne hat die Farben von der ukrainischen Flagge. Damit will Tilly sagen: Putin ist an dem Krieg in der Ukraine schuld. Und er ist schuld an dem Tod von vielen tausend Menschen.

Der Wagen war in dem Jahr 2023 Teil vom Rosenmontags-Zug in Düsseldorf. Viele Menschen fanden: Tilly hat Recht mit seiner Kritik an Putin. Denn Putin verstößt mit dem Krieg gegen die Ukraine gegen das Völker-Recht.

Die russische Regierung ärgert sich über Tillys Wagen. Sie sagt: Tilly beschimpft die russische Armee. Deswegen soll es in Russland einen Prozess gegen Tilly geben.

Tilly sagt: Ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Für den nächsten Rosenmontag baue ich auf jeden Fall wieder einen Wagen, der Putin kritisiert.