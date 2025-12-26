Nachrichten in
Einfacher Sprache


Karnevalist Jacques Tilly wehrt sich gegen Kritik aus Russland

Jacques Tilly baut Karnevals-Wagen in der Stadt Düsseldorf. Auf den Wagen sind Figuren und Bilder. Die Wagen fahren am Rosenmontag durch die Stadt. In den letzten Jahren hat Tilly mit seinen Figuren oft die Regierung von dem Land Russland kritisiert. Jetzt hat Russland ihn deswegen verklagt.

Audio herunterladen
Der Karnevals-Wagen von Jacques Tilly zeigt den russischen Präsidenten Putin in einer gelb-blauen Badewanne. Putin badet in Blut. Der Wagen zieht durch eine große Menschen-Menge in der Stadt Düsseldorf.
Der Karnevals-Wagen von Jacques Tilly aus dem Jahr 2023 zeigt deutliche Kritik an Putin. (picture alliance / Jochen Tack)
Einer von Tillys Wagen zeigt den russischen Präsidenten Putin. Putin liegt in einer Bade-Wanne voller Blut. Die Bade-Wanne hat die Farben von der ukrainischen Flagge. Damit will Tilly sagen: Putin ist an dem Krieg in der Ukraine schuld. Und er ist schuld an dem Tod von vielen tausend Menschen.
Der Wagen war in dem Jahr 2023 Teil vom Rosenmontags-Zug in Düsseldorf. Viele Menschen fanden: Tilly hat Recht mit seiner Kritik an Putin. Denn Putin verstößt mit dem Krieg gegen die Ukraine gegen das Völker-Recht.
Die russische Regierung ärgert sich über Tillys Wagen. Sie sagt: Tilly beschimpft die russische Armee. Deswegen soll es in Russland einen Prozess gegen Tilly geben.
Tilly sagt: Ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Für den nächsten Rosenmontag baue ich auf jeden Fall wieder einen Wagen, der Putin kritisiert.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Karneval

    Karneval ist ein Fest. Karneval wird jedes Jahr im Februar oder im März gefeiert. Auf einer Karnevals-Feier sind die Menschen verkleidet. Andere Worte für Karneval sind Fasching und Fastnacht. In manchen Städten gibt es Karnevals-Umzüge. Dabei fahren bunt geschmückte Wagen durch die Straßen. Die Menschen feiern, dass der Winter zu Ende geht. Früher haben die Menschen kurz vor der christlichen Fasten-Zeit noch schnell ihr Essen verbraucht und gefeiert.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Prozess

    Prozess ist ein anderes Wort für Gerichts-Verfahren. In einem Straf-Prozess entscheidet ein Richter, ob jemand etwas Verbotenes getan hat. Außerdem gibt es noch Zivil-Prozesse. Dabei entscheidet der Richter, wer in einem Streit Recht hat.

  • Gericht

    An einem Gericht entscheiden Richter und Richterinnen über Streit-Fälle. Sie kennen die Gesetze und entscheiden, ob jemand etwas Verbotenes getan hat.

  • Armee

    Eine Armee sind die Soldaten und Soldatinnen von einem Land. Man kann auch Militär dazu sagen. Die deutsche Armee heißt Bundeswehr.

zum Wörter-Buch