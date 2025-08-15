Müll an einer Straße auf der italienischen Insel Sizilien. (picture alliance / imageBROKER / Frauke Scholz)

Wer kleinen Müll aus dem Auto wirft, muss bis zu 1.188 Euro Strafe zahlen. Kleiner Müll ist zum Beispiel: Taschen-Tücher, Plastik-Flaschen oder Zigaretten-Kippen.

Wer einen ganzen Müll-Sack aus dem Auto wirft, muss sogar bis zu 18.000 Euro zahlen. Für Autofahrer, die Müll in ein Natur-Schutz-Gebiet werfen, sind die Strafen besonders hart. Sie müssen vielleicht sogar ins Gefängnis.

Die Strafen gelten auch für Menschen, die Urlaub in Italien machen.

In Italien liegt viel Müll an den Straßen. Mit den harten Strafen will die Regierung die Straßen sauberer machen.