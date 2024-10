Die Flüchtlinge werden mit einem Schiff in das Land Albanien gebracht. (Vlasov Sulaj/AP/dpa)

Asyl-Verfahren heißt: Es wird geprüft, ob die Menschen bleiben dürfen oder ob sie wieder zurück in ihr Land müssen. Die Menschen kommen meist, weil es in ihrem Land große Probleme gibt. Sie kommen zum Beispiel, weil in ihrem Land Krieg ist. Oder weil sie dort schlecht behandelt werden.

Italien schickt jetzt erwachsene Männer nach Albanien für ein Asyl-Verfahren. Die Männer kommen aus ganz bestimmten Ländern. Italien sagt: Das sind Länder ohne Krieg und ohne besondere Gefahren. In Albanien müssen die Flüchtlinge in Wohn-Containern leben. Die Container sind mit Zäunen abgesperrt.

Frauen werden nicht in die Lager nach Albanien gebracht. Auch Kinder und kranke Menschen werden nicht dort hingebracht.

Viele Menschen-Rechts-Organisationen sagen: Es ist nicht gut, was Italien mit den Flüchtlingen macht. Die Flüchtlinge sind in Albanien nicht sicher. Aber einige Länder in Europa finden es gut, was Italien macht. Sie wollen Flüchtlinge vielleicht bald ähnlich behandeln.