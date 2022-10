Gemeinsame Raum-Fahrt-Mission

Die USA und Russland starten einen gemeinsamen Flug zur Raum-Station ISS. (Dmitri Lovetsky/POOL AP/dpa)

In Russland heißen Raum-Fahrer Kosmonauten. In den USA heißen sie Astronauten. Es sind zwei Kosmonauten und ein Astronaut von dem Ort Baikonur aus gestartet. Baikonur ist ein Welt-Raum-Bahnhof und liegt in dem Land Kasachstan. Es ist der 1. gemeinsame Flug von Raum-Fahrern aus Russland und den USA seit dem Beginn von dem Krieg in dem Land Ukraine.

Die 3 Männer haben vor dem Start ein Foto gemacht. Darauf lächeln sie und schütteln sich die Hände. Das soll heißen: Hier auf der Erde ist Krieg in der Ukraine. Aber im Welt-Raum ist Frieden. Deshalb fliegen wir zusammen.

An Bord der Rakete ist Essen für die Leute auf der Raum-Station ISS. Und Medizin und Geräte. Diese Geräte brauchen die Raum-Fahrer für ihre Forschung im Welt-All.