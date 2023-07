Israel: Parlament beschließt Änderung von Justiz-System

In dem Land Israel hat das Parlament eine Änderung von dem Justiz-System beschlossen. Die Regierung will damit mehr Macht bekommen. Die Abgeordneten von der Opposition haben an der Abstimmung nicht teilgenommen. Viele tausend Menschen protestieren seit Monaten gegen diese Pläne von der Regierung.

28.07.2023