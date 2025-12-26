Nachrichten in
Einfacher Sprache


Ärger über Pläne für neue israelische Siedlungen

Das Land Israel will neue Häuser bauen. Die Häuser sollen in einem Gebiet der Palästinenser sein. Daran gibt es viel Kritik.

Audio herunterladen
Dieses Foto zeigt einen Landstrich östlich von Jerusalem. Dort sollen Häuser für israelische Siedler entstehen.
Im West-Jordan-Land sollen Häuser für israelische Siedler entstehen. (picture alliance / Xinhua News Agency | Jamal Awad)
Seit vielen Jahr-Zehnten gibt es Streit und Kriege zwischen dem Land Israel und den Palästinensern. Ein Streit ist wegen dem West-Jordan-Land.
Im West-Jordan-Land leben viele Palästinenser. Trotzdem will die Regierung von Israel dort neue Häuser bauen. Es sollen 19 Siedlungen mit vielen Wohnungen werden. Dort sollen israelische Siedler einziehen.
Viele Länder sagen jetzt: Das ist falsch. Deutschland und 13 andere Länder haben sich dafür zusammen getan. Sie sagen: Was Israel macht, ist gegen das Völker-Recht. Wir wollen nicht, dass es durch die Pläne neue Kämpfe gibt.
Die isarelischen Siedler sehen das anders. Sie sagen: Dieses Land gehört zu Israel.
Im West-Jordan-Land leben ungefähr 3 Millionen Menschen. 700-Tausend davon sind israelische Siedler.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Palästinenser

    Die Palästinenser sind ein arabisch-sprechendes Volk im Nahen Osten. Sie haben keinen eigenen Staat. Sie leben in verschiedenen Ländern. Sie leben zum Beispiel in Jordanien, in Israel und im Libanon. Die meisten Palästinenser leben aber in den Gebieten West-Jordan-Land und Gaza-Streifen. Palästinensische Politiker dürfen dort mitbestimmen. Aber auch Israel hat viel Macht in den Gebieten. Israelische Soldaten kontrollieren zum Beispiel, welche Menschen und welche Waren in das West-Jordan-Land und in den Gaza-Streifen kommen. Inzwischen leben auch viele Menschen aus Israel im West-Jordan-Land. Die Palästinenser sagen: Diese Menschen nehmen uns unser Land weg. Lange haben Palästinenser in Gebieten gelebt, die heute zu Israel gehören. Die Palästinenser wurden von dort vertrieben, als die Juden einen eigenen Staat bekamen. Das war nach dem 2. Welt-Krieg. Seitdem gab es immer wieder Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Palästinenser wollen endlich einen eigenen Staat.

  • Palästina

    Palästina ist der Name für 2 Gebiete im Nahen Osten, in denen Palästinenser leben. Die Gebiete heißen Gaza-Streifen und West-Jordan-Land. Die Menschen dort wollen, dass ihr Land offiziell als Staat anerkannt wird. Darüber gibt es aber schon seit vielen Jahren Streit. Die Palästinenser streiten mit Israel. Israel hat die Macht über Teile von Palästina. Es gibt darum immer wieder Krieg.

zum Wörter-Buch