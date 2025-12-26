Ärger über Pläne für neue israelische Siedlungen

Im West-Jordan-Land sollen Häuser für israelische Siedler entstehen. (picture alliance / Xinhua News Agency | Jamal Awad)

Seit vielen Jahr-Zehnten gibt es Streit und Kriege zwischen dem Land Israel und den Palästinensern. Ein Streit ist wegen dem West-Jordan-Land.

Im West-Jordan-Land leben viele Palästinenser. Trotzdem will die Regierung von Israel dort neue Häuser bauen. Es sollen 19 Siedlungen mit vielen Wohnungen werden. Dort sollen israelische Siedler einziehen.

Viele Länder sagen jetzt: Das ist falsch. Deutschland und 13 andere Länder haben sich dafür zusammen getan. Sie sagen: Was Israel macht, ist gegen das Völker-Recht. Wir wollen nicht, dass es durch die Pläne neue Kämpfe gibt.

Die isarelischen Siedler sehen das anders. Sie sagen: Dieses Land gehört zu Israel.

Im West-Jordan-Land leben ungefähr 3 Millionen Menschen. 700-Tausend davon sind israelische Siedler.