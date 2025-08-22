Israel will im West-Jordan-Land neue Siedlungen bauen. (AFP / MENAHEM KAHANA)

Die jüdischen Siedler sagen, dieses Land gehört zu Israel. Die Palästinenser sagen: Das West-Jordan-Land gehört uns. Es soll wie das Gebiet Gaza-Streifen zum Staat Palästina gehören.

Israel will den Staat Palästina nicht anerkennen. Viele Länder - darunter China, Russland, Norwegen und Spanien - haben den Staat Palästina anerkannt. Deutschland hat den Staat Palästina nicht anerkannt.

Im West-Jordan-Land leben ungefährt 3 Millionen Menschen. Die meisten davon sind Palästinenser. Organisationen schätzen: Ungefähr 500.000 israelische Siedler leben bisher im West-Jordan-Land.

Bezalel Smotrich ist Finanz-Minister in Israel. Smotrich ist rechts-extrem. Er hat die Siedlungs-Pläne entwickelt. Der Minister will 3.400 neue Wohnungen im West-Jordan-Land bauen. Durch die neuen Wohnungen wird das Gebiet in 2 Teile getrennt. Die Palästinenser haben dann große Probleme von einem Gebiet in das andere Gebiet zu fahren.

Die Bundes-Regierung und auch die Europäische Union lehnen die neuen Siedlungs-Pläne ab. Sie sagen: Die neuen Siedlungen verstoßen gegen das Völker-Recht. Die Regierung von dem Land USA findet die neuen Siedlungen gut.