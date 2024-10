Das BrandenburgerTor in Berlin ist am 7. Oktober 2024 mit den Farben der israelischen Fahne angestrahlt. (picture alliance / Kyodo)

Der Terror-Angriff war am 7. Oktober 2023 gewesen, also vor fast genau einem Jahr. Deshalb haben viele Menschen auf der ganzen Welt an den Angriff erinnert - auch in Deutschland.

In der Stadt Berlin haben einige Menschen die Namen von allen Ermordeten und allen Entführten laut vorgelesen. Es gab auch Demonstrationen für Israel. Die meisten Menschen in Israel sind Juden.

Es gab in vielen Ländern auch Demonstrationen gegen Israel und gegen den Krieg im Gaza-Streifen und im Libanon.

Israel führt seit dem Angriff Krieg gegen die Terror-Organisation Hamas. Die Hamas ist aus dem Gaza-Streifen. Der Gaza-Streifen liegt neben Israel. Israel kämpft auch im Libanon. Im Gaza-Streifen und im Libanon sind bei den Angriffen viele Zivilisten getötet worden. Zivilisten sind Frauen, Kinder und alte Menschen. Viele Menschen haben Angst, dass es bald im ganzen Nahen Osten Krieg gibt.

Für Jüdinnen und Juden in Deutschland ist es seit dem Terror-Angriff auf Israel weniger sicher. Es gibt viel Anti-Semitismus. Anti-Semitismus bedeutet Hass auf Juden. Der Anti-Semitismus-Beauftragte von Deutschland heißt Felix Klein. Felix Klein sagt: In Deutschland werden immer mehr Jüdinnen und Juden angegriffen. Der Zentral-Rat der Juden sagt: Es gibt in Deutschland zu wenig Mitgefühl mit den Juden.