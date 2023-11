Israel durchsucht Kranken-Haus in Gaza

Israelische Soldaten haben das Al-Schifa-Kranken-Haus durchsucht. (AFP / Israeli Army)

Die Al-Schifa-Klinik ist das größte Kranken-Haus im Gaza-Streifen. Eigentlich dürfen Kranken-Häuser in Kriegen nicht angegriffen werden. Israel sagt aber: In dem Kranken-Haus verstecken sich Hamas-Terroristen.

Viele Soldaten haben das Kranken-Haus durchsucht. Sie sagen: In dem Kranken-Haus ist ein Haupt-Sitz von der Hamas. Wir haben auch viele Waffen gefunden. Die Hamas gefährdet damit das Leben von den Patienten. Verantwortliche von der Hamas sagen: Das stimmt nicht. In dem Kranken-Haus ist keine Kommando-Zentrale von uns.

Viele andere Länder haben Israel aufgerufen, bei den Kämpfen Zivilisten nicht in Gefahr zu bringen. Zivilisten sind Menschen, die weder in der Armee noch in bewaffneten Gruppen kämpfen.

Die Länder vom UNO-Sicherheits-Rat haben sich jetzt auf einen Text geeinigt: In dem Text fordern sie lange Feuer-Pausen im Gaza-Streifen. In dieser Zeit sollen Lastwagen mit Hilfs-Lieferungen in den Gaza-Streifen fahren. Und Zivilisten sollen besonders umkämpfte Gebiete verlassen können. Außerdem fordert der UNO-Sicherheits-Rat von der Hamas, alle israelischen Geiseln freizulassen. Bei dem Terror-Angriff am 7. Oktober haben die Terroristen hunderte Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt.

Es hat lange gedauert, bis sich die Länder vom Sicherheits-Rat auf den Text geeinigt haben. Zuvor haben sie mehrere Text-Vorschläge abgelehnt. Den Text nennt man Resolution. Das bedeutet: Eigentlich müssen sich alle Kriegs-Parteien daran halten. Die israelische Regierung hat aber bereits gesagt: Es wird erst Feuer-Pausen geben, wenn alle Geiseln frei sind.