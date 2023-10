Explosion vor Kranken-Haus im Gaza-Streifen

Nach der Explosion vor einem Kranken-Haus in Gaza-Stadt durchsuchen die Menschen die Trümmer. (AFP / MAHMUD HAMS)

Das Land Israel sagt: Wir waren das nicht. Es war eine Rakete von einer palästinensischen Terror-Organisation, die nicht richtig geflogen ist. Israel sagt: Wir können das beweisen. Das Land USA hat Israel Recht gegeben. Der Präsident von den USA heißt Joe Biden. Biden ist nach Israel gefahren. Er will das Land nach dem großen Terror-Angriff von der Hamas unterstützen.

Die Hamas hat gesagt: Israel ist schuld. Die israelische Armee hat das Krankenhaus beschossen. Beweise dafür gibt es bis jetzt nicht. Auch viele arabische Länder geben Israel die Schuld dafür. Es gab an vielen Orten Demonstrationen gegen Israel. Zum Beispiel in Jordanien, dem Libanon und in der Türkei. Deshalb gibt es große Sorgen, dass der Konflikt noch schlimmer wird. Demonstrationen gab es auch in Deutschland und anderen Ländern in Europa.

Der deutsche Bundes-Kanzler Olaf Scholz hat gesagt: Man muss heraus finden, wer Schuld ist. Scholz ist in Israel gewesen. Er hat gesagt: Deutschland steht hinter Israel. Und er hat gesagt: Israel darf sich selbst verteidigen. Scholz hat aber auch gesagt: Es ist wichtig, dass die Palästinenser im Gaza-Streifen Hilfe bekommen. Sie brauchen dringend Wasser, Essen und Medikamente. Israel hat die Grenzen nach dem Angriff von der Hamas zu gemacht.

Das Land Ägypten liegt direkt neben dem Gaza-Streifen und Israel. Jetzt will Ägypten einen Grenz-Übergang zum Gaza-Streifen öffnen. Lastwagen sollen den Menschen dort Essen und Medizin bringen.