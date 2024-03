Politiker fordern Waffen-Stillstand im Gaza-Streifen

Im Gaza-Streifen haben viele Kinder Hunger. Politiker haben jetzt ein Ende von dem Krieg im Gaza-Streifen gefordert. (Mohammed Talatene / dpa / Mohammed Talatene)

Im Gaza-Streifen kämpft das israelische Militär gegen die Terror-Gruppe Hamas. Die Hamas hatte im Herbst Israel überfallen und dabei mehr als 1.200 Menschen ermordet. Benjamin Netanjahu ist der israelische Regierungs-Chef. Er sagt: Es gibt keinen Frieden, solange die Hamas im Gaza-Streifen ist.

Olaf Scholz ist der deutsche Bundes-Kanzler. Scholz ist nach Ägypten und Israel gereist. Scholz hat Netanjahu getroffen. Scholz hat gesagt: Israel soll die Angriffe im Gaza-Streifen beenden.

Antony Blinken ist der Außen-Minister von den USA. Er ist in die Länder Israel, Saudi-Arabien und Ägypten gereist. Auch Blinken will ein Ende von den Kämpfen im Gaza-Streifen erreichen. Die USA haben bislang immer zu Israel gehalten. In den USA gibt es aber immer mehr Kritik an der Regierung und ihrer Israel-Politik.

Die USA haben auch den Sicherheits-Rat von den Vereinten Nationen eingeschaltet. Das ist ein wichtiger Rat, der sich für Frieden auf der ganzen Welt einsetzt. Die USA haben dem Sicherheits-Rat einen Plan vorgelegt. Darin wird ein Waffen-Stillstand im Gaza-Streifen gefordert. Die Menschen im Gaza-Streifen sollen geschützt werden. Außerdem soll die Hamas alle israelischen Geiseln freilassen.

Die Vereinten Nationen sind sehr besorgt. Die UNO sagt: Im Gaza-Streifen werden bald viele tausend Kinder sterben, weil sie verhungern.