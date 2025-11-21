Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Israel darf wieder Waffen aus Deutschland bekommen

Deutsche Unternehmen dürfen wieder Waffen in das Land Israel liefern. Das hat die Bundes-Regierung entschieden. Die Waffen-Lieferungen waren 3 Monate lang nicht erlaubt. Der Grund war der Krieg im Gaza-Streifen.

Israelische Panzer stehen an der Grenze zum Gaza-Streifen. Auf den Panzern stehen Soldaten. Es wehen israelische Flaggen.
Israelische Panzer stehen an der Grenze zum Gaza-Streifen. (dpa / AP / Ohad Zwigenberg)
Die Armee von Israel hat 2 Jahre lang Ziele im Gaza-Streifen angegriffen. Israel kämpft im Gaza-Streifen gegen die palästinensische Terror-Organisation Hamas. In dem Krieg sind 10-tausende Menschen getötet worden. Unter ihnen waren viele Zivilisten.
Deshalb hat die Bundes-Regierung im August gesagt: Wir erlauben nicht mehr, dass deutsche Unternehmen Waffen an Israel liefern. Denn die Waffen könnten auch Zivilisten im Gaza-Streifen treffen. Das wollen wir nicht.
Seit dem 10. Oktober gibt es eine Waffen-Ruhe im Gaza-Streifen. Deshalb will die Bundes-Regierung Waffen-Lieferungen an Israel wieder erlauben. Der Außen-Minister von Israel heißt Gideon Saar. Er sagt: Ich finde die Entscheidung von Deutschland richtig. Auch andere Länder sollten wieder Waffen an Israel liefern.
In Deutschland gibt es Kritik von der Opposition. Die Links-Partei sagt: Im Gaza-Streifen gibt es trotz der Waffen-Ruhe immer noch Kämpfe. Die Links-Partei findet: Israel sollte deshalb weiterhin keine Waffen bekommen.
Wörter-Buch

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Palästinenser

    Die Palästinenser sind ein arabisch-sprechendes Volk im Nahen Osten. Sie haben keinen eigenen Staat. Sie leben in verschiedenen Ländern. Sie leben zum Beispiel in Jordanien, in Israel und im Libanon. Die meisten Palästinenser leben aber in den Gebieten West-Jordan-Land und Gaza-Streifen. Palästinensische Politiker dürfen dort mitbestimmen. Aber auch Israel hat viel Macht in den Gebieten. Israelische Soldaten kontrollieren zum Beispiel, welche Menschen und welche Waren in das West-Jordan-Land und in den Gaza-Streifen kommen. Inzwischen leben auch viele Menschen aus Israel im West-Jordan-Land. Die Palästinenser sagen: Diese Menschen nehmen uns unser Land weg. Lange haben Palästinenser in Gebieten gelebt, die heute zu Israel gehören. Die Palästinenser wurden von dort vertrieben, als die Juden einen eigenen Staat bekamen. Das war nach dem 2. Welt-Krieg. Seitdem gab es immer wieder Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Palästinenser wollen endlich einen eigenen Staat.

  • Opposition

    Opposition nennt man die Parteien in einem Land, die nicht regieren. Aufgabe der Opposition ist es, zu überwachen, ob die Regierung gute Arbeit leistet. In manchen Ländern wird die Opposition aber unterdrückt und daran gehindert, ihre Arbeit zu machen.

