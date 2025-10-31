Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Israel greift Ziele im Gaza-Streifen an

Eigentlich gilt im Gaza-Streifen am Mittelmeer eine Waffen-Ruhe. Doch jetzt hat Israel Ziele in dem palästinensischen Gebiet angegriffen. Die israelische Armee sagt: Die Terror-Organisation Hamas hat sich vorher nicht an die Waffen-Ruhe gehalten.

Ein Mann liegt auf einer orange-farbenen Liege. Man sieht seine verletzten Beine.
Bei dem israelischen Luft-Angriff im Gaza-Streifen hat es Tote gegeben. (AP / dpa / Jehad Alshrafi)
Die Armee sagt auch: Die Hamas hat unsere Soldaten angegriffen. Darum haben wir Terroristen im Gaza-Streifen beschossen. Die Gesundheits-Behörde von der Hamas sagt: Bei den israelischen Angriffen sind mehr als 100 Menschen getötet worden. Viele andere sind verletzt worden.
Später hat die israelische Armee gesagt: Jetzt halten wir uns wieder an die Waffen-Ruhe. Einen Tag später hat die israelische Armee aber wieder Ziele in einer anderen Gegend von dem Gaza-Streifen angegriffen.
Die Waffen-Ruhe gilt seit fast 3 Wochen. Seither gibt es immer wieder Streit zwischen Israel und der Hamas. Dabei geht es auch um die toten israelischen Geiseln. Die Hamas soll die Leichen eigentlich alle an Israel übergeben. Aber das dauert viel länger als geplant. Israel sagt: Das macht die Hamas absichtlich. Seit Beginn von der Waffen-Ruhe hat die Hamas erst 15 von 28 Leichen übergeben.
Wörter-Buch

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Palästinenser

    Die Palästinenser sind ein arabisch-sprechendes Volk im Nahen Osten. Sie haben keinen eigenen Staat. Sie leben in verschiedenen Ländern. Sie leben zum Beispiel in Jordanien, in Israel und im Libanon. Die meisten Palästinenser leben aber in den Gebieten West-Jordan-Land und Gaza-Streifen. Palästinensische Politiker dürfen dort mitbestimmen. Aber auch Israel hat viel Macht in den Gebieten. Israelische Soldaten kontrollieren zum Beispiel, welche Menschen und welche Waren in das West-Jordan-Land und in den Gaza-Streifen kommen. Inzwischen leben auch viele Menschen aus Israel im West-Jordan-Land. Die Palästinenser sagen: Diese Menschen nehmen uns unser Land weg. Lange haben Palästinenser in Gebieten gelebt, die heute zu Israel gehören. Die Palästinenser wurden von dort vertrieben, als die Juden einen eigenen Staat bekamen. Das war nach dem 2. Welt-Krieg. Seitdem gab es immer wieder Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Palästinenser wollen endlich einen eigenen Staat.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

