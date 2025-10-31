Israel greift Ziele im Gaza-Streifen an

Bei dem israelischen Luft-Angriff im Gaza-Streifen hat es Tote gegeben. (AP / dpa / Jehad Alshrafi)

Die Armee sagt auch: Die Hamas hat unsere Soldaten angegriffen. Darum haben wir Terroristen im Gaza-Streifen beschossen. Die Gesundheits-Behörde von der Hamas sagt: Bei den israelischen Angriffen sind mehr als 100 Menschen getötet worden. Viele andere sind verletzt worden.



Später hat die israelische Armee gesagt: Jetzt halten wir uns wieder an die Waffen-Ruhe. Einen Tag später hat die israelische Armee aber wieder Ziele in einer anderen Gegend von dem Gaza-Streifen angegriffen.

Die Waffen-Ruhe gilt seit fast 3 Wochen. Seither gibt es immer wieder Streit zwischen Israel und der Hamas. Dabei geht es auch um die toten israelischen Geiseln. Die Hamas soll die Leichen eigentlich alle an Israel übergeben. Aber das dauert viel länger als geplant. Israel sagt: Das macht die Hamas absichtlich. Seit Beginn von der Waffen-Ruhe hat die Hamas erst 15 von 28 Leichen übergeben.