Wahl in Israel

Benjamin Netanjahu hat mit seiner Likud-Partei die Wahl gewonnen. (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Die Partei von Benjamin Netanjahu heißt Likud. Likud hat bei der Wahl klar gewonnen. Damit kann Netanjahu wieder Minister-Präsident in Israel werden. Das war er schon ein paar Mal. Er hat nach der Wahl gesagt: Die Menschen wollen ein starkes Israel.

Deshalb glauben Beobachter, dass Netanjahu zusammen mit einer rechts-radikalen Partei regieren will. Die heißt "Religiöse Zionisten". Die Partei will in den Gebieten von den Palästinensern Siedlungen für die Juden bauen. Und sie will, dass Soldaten mehr Macht kriegen. Der Chef von der Partei ist schon wegen Rassismus verurteilt worden.

Bisher hat ein Mitte-Links-Lager in Israel regiert. Doch das ist bei der Wahl nur auf Platz 2 gelandet. Viele linke Israeli und Palästinenser sind jetzt sehr besorgt. Sie haben Angst, dass der Friedens-Prozess beendet wird.