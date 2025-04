Ein Zwerg-Minkwal. Er wird von den Firschern aus Island in diesem Jahr nicht gejagt. (imago images / Ardea / Rights Managed via www.imago-images.de)

Der Wal-Fang ist nur noch in 3 Ländern auf der Welt erlaubt: in Island, in Norwegen und in Japan. Die Fischer aus Island sagen aber: Wir verkaufen zu wenig von dem Wal-Fleisch. Der Wal-Fang lohnt sich nicht mehr.

In Island haben die Menschen viele 100 Jahre lang Fische und Wale gejagt. Seit einigen Jahren leben die Isländer aber mehr vom Tourismus. Die Touristen beobachten auch gerne Wale auf dem Meer.