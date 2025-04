Neuer Vulkan-Ausbruch in Island

In Island ist wieder ein Vulkan ausgebrochen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Marco di Marco)

Auch in der Blauen Lagune dürfen sich keine Menschen mehr aufhalten. Die Blaue Lagune ist ein Schwimmbad mit heißem Wasser aus der Erde. Touristen gehen gerne in die Blaue Lagune.

Bei dem Vulkan-Ausbruch ist Lava aus Rissen in der Erde gekommen. Lava sieht aus wie roter, glühender Brei. Der Brei besteht aus Felsen und Steinen. Die sind im Inneren von der Erde so heiß geworden, dass sie geschmolzen sind.

Es ist schon der 8. Vulkan-Ausbruch in dem Gebiet seit 2023. Deshalb wohnen nicht mehr viele Menschen in Grindavik. In Island gibt es 33 Vulkane, die immer wieder ausbrechen. Das sind viel mehr Vulkane als in anderen europäischen Ländern.