Vulkan auf Island ausgebrochen

Auf Island ist ein Vulkan ausgebrochen. (Getty Images / Anadolu / Iceland Police Department)

Fach-Leute sagen: Die Lava kommt aus einem 4 Kilometer langen Spalt. Wie lange der Vulkan-Ausbruch dauern wird, wissen die Fach-Leute nicht.

In der Nähe von dem Vulkan-Ausbruch gibt es ein Frei-Bad mit besonderem weiß-blauen heißen Wasser. Das Frei-Bad heißt Blaue Lagune. Viele Touristen besuchen die Blaue Lagune. Zur Sicherheit ist sie aber jetzt geschlossen.

Auf Island gibt es die meisten Vulkane in Europa. Im Jahr 2010 ist ein Vulkan ausgebrochen. Es gab eine so große Asche-Wolke, dass mehrere Tage keine Flugzeuge in Europa fliegen konnten.