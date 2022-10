Strafen gegen den Iran

Eine Frau in dem Land Iran protestiert gegen die strengen Regeln. (AP / Emrah Gurel)

Die Regierung im Iran gibt strenge Regeln für die Menschen vor. Zum Beispiel müssen Frauen ihre Haare mit einem Tuch bedecken. Viele Menschen finden die Regeln nicht richtig und demonstrieren dagegen. Sie sagen: Im Iran muss sich etwas ändern. Wenn Menschen im Iran demonstrieren, werden sie oft von der Polizei geschlagen. Oder sie kommen sogar ins Gefängnis. Das finden die Außenminister von der Europäischen Union nicht richtig. Sie sagen: Diese Polizisten dürfen nicht mehr in die Europäische Union. Manche Polizisten haben auch Geld bei Banken in der Europäischen Union. Das Geld dürfen die Polizisten nicht mehr bekommen.

In einem Gefängnis im Iran hat es gebrannt. In diesem Gefängnis sind viele Menschen, weil sie demonstriert haben. Durch das Feuer sind 8 Menschen in dem Gefängnis gestorben. Die Regierung im Iran sagt: Die Menschen in dem Gefängnis sind Schuld an dem Feuer. Man weiß aber nicht, ob das auch die Wahrheit ist.