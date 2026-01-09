Tote bei Protesten im Iran

Auch in der Haupt-Stadt Teheran haben Menschen gegen die Regierung protestiert. (IMAGO / Middle East Images / Kamran)

Die Demonstranten sagen: Die Regierung macht, dass unser Geld weniger wert ist. Wir können uns immer weniger davon kaufen. Das nennt man: Inflation. Deshalb gibt es seit einiger Zeit Proteste. Die Proteste werden immer größer. Am Donnerstag sind offenbar so viele Menschen auf die Straßen gegangen wie noch nie seit Beginn der Demonstrationen.

Es ist schwierig, Informationen aus dem Iran zu bekommen. Einige Menschen sagen: Es gibt jetzt überall im Iran Proteste. Sie sagen: Der Staat ist sehr brutal. Es sind schon viele Menschen getötet worden. Laut Berichten gibt es über 60 Tote. Und viele weitere Menschen sind verletzt oder ins Gefängnis gesteckt worden.

Die Regierung im Iran will keine Proteste mehr. Deshalb blockiert sie das Internet. Es funktioniert dann nicht mehr gut. Die Menschen können nicht mehr so einfach Proteste vorbereiten. Und sie können nicht so einfach Fotos und Videos von Protesten verschicken. Dann können auch Menschen in anderen Ländern nicht mehr richtig mitbekommen, was in dem Land Iran passiert.

Experten sagen: Die Regierung in dem Land Iran macht das mit Absicht. Viele Menschen im Iran sagen: Wir wollen eine neue Regierung. Die Menschen wollen mehr Freiheit. Denn im Iran sind viele Dinge verboten und es gibt strenge Regeln.