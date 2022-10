Weiter Proteste im Iran

Im Iran und in anderen Ländern gibt es Proteste. Das Bild ist aus der türkischen Stadt Istanbul. (imago/ Zuma Wire / Tolga Ildun)

Die Regierung im Iran gibt strenge Regeln für die Menschen vor. Zum Beispiel müssen Frauen ihre Haare mit einem Tuch bedecken. Viele Menschen finden die Regeln nicht richtig und protestieren dagegen. Sie sagen: Im Iran muss sich etwas ändern. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße. Es gibt auch Proteste an Schulen und Universitäten. Manche Frauen verbrennen aus Protest ihre Kopf-Tücher oder schneiden sich die Haare ab.



Die Regierung im Iran will die Proteste beenden. Deswegen gehen die Polizei und das Militär mit Gewalt gegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor. Es sind auch Menschen gestorben.



In anderen Ländern gibt es Proteste aus Solidarität. In Frankreich haben sich bekannte Schauspielerinnen die Haare abgeschnitten. Viele Menschen fordern: Die iranische Regierung darf nicht mit Gewalt gegen die Menschen vorgehen. Einige Länder bereiten Straf-Maßnahmen gegen den Iran vor. Das machen zum Beispiel die USA und Frankreich.



Die Proteste haben vor ein paar Wochen angefangen. Da hat die Polizei in der Haupt-Stadt Teheran eine junge Frau festgenommen. Die Polizei fand: Sie hat sich nicht an die Vorschriften für Frauen im Iran gehalten. Ihr Name war Mahsa Amini. Sie ist nach der Festnahme gestorben. Viele Menschen geben der Polizei die Schuld. Sie sagen: Die Polizei hat sie getötet.