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Iran-Krieg: Immer mehr Angriffe auf Öl- und Gas-Anlagen

Im Iran-Krieg werden immer häufiger Öl- und Gas-Anlagen beschossen. Öl und Gas aus der Region werden in die ganze Welt geliefert. Deswegen sind die Folgen von dem Krieg auf der ganzen Welt zu spüren.

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Eine Öl-Anlage auf einer Insel
Eine Öl-Anlage auf der Insel Kharg (dpa/ Fatehma Bahrami)
Die Länder USA und Israel greifen immer wieder das Land Iran an. Die USA haben Kharg angegriffen. Das ist eine wichtige Öl-Insel von dem Iran. Israel hat große Gas-Anlagen von dem Iran angegriffen. Auch der Iran selbst hat Öl- und Gas-Anlagen von Nachbar-Ländern beschossen, zum Beispiel in Katar. Dort sind auch Militär-Anlagen von den USA.
Wegen dem Krieg hat der Iran die Straße von Hormus gesperrt. Das ist ein Teil von dem Meer vor dem Iran. Dort fahren eigentlich viele Handels-Schiffe lang. Sie transportieren vor allem Öl. Der Iran hat auch schon Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen.
Weltweit gibt es die Sorge, dass wegen dem Krieg weniger Öl geliefert wird. Deswegen ist der Öl-Preis deutlich gestiegen. Aus Öl werden ganz viele Sachen gemacht, zum Beispiel Benzin und Diesel. Deswegen müssen wir gerade deutlich mehr für das Tanken bezahlen. Die Bundes-Regierung überlegt weiter, was sie dagegen machen kann.

Wörter-Buch

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

  • Katar

    Das Land Katar ist ein kleines arabisches Land in der Wüste. Es liegt am Meer in der Nähe von Saudi-Arabien. In Katar wohnen nur knapp 2 Millionen Menschen. Die Haupt-Stadt von Katar heißt Doha. Eine Familie regiert das Land seit vielen Jahren. Sie heißt al-Thani. In Katar gibt es große Gas-Reserven. Das Land ist reich. Aber es ist nicht frei: Viele Menschen dürfen nicht sagen, was sie denken. Sie dürfen die Herrscher nicht kritisieren.

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