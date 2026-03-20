Iran-Krieg: Immer mehr Angriffe auf Öl- und Gas-Anlagen

Eine Öl-Anlage auf der Insel Kharg (dpa/ Fatehma Bahrami)

Die Länder USA und Israel greifen immer wieder das Land Iran an. Die USA haben Kharg angegriffen. Das ist eine wichtige Öl-Insel von dem Iran. Israel hat große Gas-Anlagen von dem Iran angegriffen. Auch der Iran selbst hat Öl- und Gas-Anlagen von Nachbar-Ländern beschossen, zum Beispiel in Katar. Dort sind auch Militär-Anlagen von den USA.

Wegen dem Krieg hat der Iran die Straße von Hormus gesperrt. Das ist ein Teil von dem Meer vor dem Iran. Dort fahren eigentlich viele Handels-Schiffe lang. Sie transportieren vor allem Öl. Der Iran hat auch schon Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen.

Weltweit gibt es die Sorge, dass wegen dem Krieg weniger Öl geliefert wird. Deswegen ist der Öl-Preis deutlich gestiegen. Aus Öl werden ganz viele Sachen gemacht, zum Beispiel Benzin und Diesel. Deswegen müssen wir gerade deutlich mehr für das Tanken bezahlen. Die Bundes-Regierung überlegt weiter, was sie dagegen machen kann.