Viele Tote bei Protesten im Iran

In dem Land Iran haben die Menschen gegen die Regierung protestiert. Dabei sind wohl viele Demonstranten getötet worden. Die iranische Menschenrechts-Organisation "Iran Human Rights" sagt: Es hat fast 3.500 Tote gegeben. Sie sagt auch: Es sind mehr als 10.000 Demonstranten festgenommen worden.

Eine Demonstration in der Haupt-Stadt von dem Land Iran, in Teheran. Es ist dunkel. Viele Demonstranten haben einen Mund-Nase-Schutz um, um nicht erkannt zu werden. Die Demonstranten laufen über eine Straße.
Proteste in der Stadt Teheran. Das ist die Haupt-Stadt von dem Land Iran. (IMAGO / Middle East Images / MAHSA)
Die Menschen im Iran protestieren vor allem, weil zum Beispiel Lebensmittel sehr teuer sind. Viele Menschen sind arm. Und die Demonstranten fordern Freiheit. Der Iran ist eine Diktatur. Das bedeutet unter anderem: Es gibt keine Meinungs-Freiheit. Die Regierung hat das Internet gesperrt. Deshalb gibt es nur wenig Informationen aus dem Iran.
Eine deutsche Journalistin ist in der Haupt-Stadt von dem Iran. Die Stadt heißt Teheran. Die Journalistin sagt: In Teheran gibt es gerade keine Demonstrationen mehr. Wahrscheinlich haben die Menschen Angst. Viele fürchten: Die iranische Regierung könnte die festgenommenen Demonstranten töten.
Das deutsche Bundes-Land Rheinland-Pfalz will Menschen aus dem Land Iran nicht mehr in den Iran zurückschicken. Es gibt einen Abschiebe-Stopp. Die Integrations-Ministerin von Rheinland-Pfalz heißt Katharina Binz. Sie sagt: Im Moment ist es im Iran zu gefährlich. Es gibt eine Ausnahme: Iraner, die eine schwere Straf-Tat begangen haben oder gefährlich sind, müssen Deutschland verlassen.
Wörter-Buch

  • Iran

    Der Iran ist ein Land in Asien. Die Hauptstadt heißt Teheran. Die meisten Menschen im Iran sprechen Persisch. Früher hieß das Land auch Persien. Die meisten Iraner sind Muslime. Das Land nennt sich selbst "Islamische Republik Iran". Im Iran leben ungefähr so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Protest

    Bei einem Protest sagen Menschen laut, was sie stört. Sie wollen damit erreichen, dass die Regierung etwas ändert und es ihnen besser geht. Viele malen Plakate und gehen damit auf die Straße.

  • Demonstration

    Bei einer Demonstration gehen viele Menschen zusammen auf die Straße. Sie wollen ihre Meinung sagen. Oft tragen sie Schilder oder bemalte Stoff-Bahnen. Darauf schreiben sie, was sie denken. Das kurze Wort für Demonstration heißt Demo. In Deutschland gibt es ein Grund-Recht: Alle Menschen dürfen demonstrieren - so lange sie sich dabei an die Gesetze halten. Das Grund-Recht heißt: Versammlungs-Freiheit.

  • Diktatur

    Diktatur bedeutet, dass in einem Land ein Mensch alleine herrscht. Diesen Herrscher nennt man Diktator oder Diktatorin. In einer Diktatur dürfen die Menschen nicht frei wählen. Sie dürfen auch nicht frei ihre Meinung sagen. Sie werden unterdrückt.

  • Internet

    Das Internet ist ein welt-weites Netz aus Computern. Computer auf der ganzen Welt sind über viele Kabel miteinander verbunden. Wenn ein Computer an das Internet angeschlossen ist, kann man darauf Informationen aus aller Welt sehen - zum Beispiel diese Nachrichten in einfacher Sprache. Auch Handys und andere Geräte können sich mit dem Internet verbinden.

  • Rheinland-Pfalz

    Rheinland-Pfalz ist ein deutsches Bundes-Land. Es liegt im Süd-Westen von Deutschland. Die Haupt-Stadt ist Mainz. In Rheinland-Pfalz leben ungefähr 4,1 Millionen Menschen. Das Bundes-Land hat Grenzen mit den Ländern Frankreich, Belgien und Luxemburg.

