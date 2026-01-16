Viele Tote bei Protesten im Iran

Proteste in der Stadt Teheran. Das ist die Haupt-Stadt von dem Land Iran. (IMAGO / Middle East Images / MAHSA)

Die Menschen im Iran protestieren vor allem, weil zum Beispiel Lebensmittel sehr teuer sind. Viele Menschen sind arm. Und die Demonstranten fordern Freiheit. Der Iran ist eine Diktatur. Das bedeutet unter anderem: Es gibt keine Meinungs-Freiheit. Die Regierung hat das Internet gesperrt. Deshalb gibt es nur wenig Informationen aus dem Iran.

Eine deutsche Journalistin ist in der Haupt-Stadt von dem Iran. Die Stadt heißt Teheran. Die Journalistin sagt: In Teheran gibt es gerade keine Demonstrationen mehr. Wahrscheinlich haben die Menschen Angst. Viele fürchten: Die iranische Regierung könnte die festgenommenen Demonstranten töten.

Das deutsche Bundes-Land Rheinland-Pfalz will Menschen aus dem Land Iran nicht mehr in den Iran zurückschicken. Es gibt einen Abschiebe-Stopp. Die Integrations-Ministerin von Rheinland-Pfalz heißt Katharina Binz. Sie sagt: Im Moment ist es im Iran zu gefährlich. Es gibt eine Ausnahme: Iraner, die eine schwere Straf-Tat begangen haben oder gefährlich sind, müssen Deutschland verlassen.