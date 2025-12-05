Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Vereinte Nationen machen auf Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam

Am 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Die Vereinten Nationen haben das festgelegt. Der Tag soll auf die Probleme von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen.

Ein Mann sitzt in einem Rollstuhl. Er steht vor einer Treppe, die zur U-Bahn führt.
Barriere-freie Zugänge sind für viele Menschen mit Behinderungen wichtig, damit sie am Leben teilnehmen können. (picture alliance / Robert Schlesinger )
Die Vereinten Nationen sagen: Menschen mit Behinderungen werden häufig benachteiligt. Sie verdienen bei der Arbeit zum Beispiel weniger Geld. Oder sie bekommen eine Stelle erst gar nicht.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die "Barriere-Freiheit". Das bedeutet: Alle Menschen sollen am Leben teilnehmen können. Zum Beispiel: Sie sollen Informationen verstehen oder ohne Probleme mit dem Zug oder Bus fahren. Viele Hilfs-Organisationen sagen: In Deutschland funktioniert das nicht gut. Auf Straßen und Geh-Wegen gibt es zu viele Hindernisse. Menschen mit Behinderungen können Busse und Bahnen nicht immer benutzen.
Die Vereinten Nationen fordern: Menschen mit Behinderungen sollen bei allen wichtigen Themen mitreden dürfen. Das ist bisher nicht der Fall. Es gibt aber auch Kritik an dem Aktions-Tag. Einige Vertreter von den Menschen mit Behinderungen finden: Es muss viel häufiger über die Probleme gesprochen werden. Ein Aktions-Tag im Jahr reicht nicht.
Wörter-Buch

  • Vereinte Nationen

    Die Vereinten Nationen heißen auch UNO. Die Vereinten Nationen sind 193 Länder aus aller Welt. Sie haben sich zusammengeschlossen. Sie haben ein Ziel. Sie wollen den Frieden auf der Welt sichern. Sie wollen die Rechte der Menschen schützen. Sie wollen die Zusammen-Arbeit auf der Erde besser machen. Wenn es in einem Land Krieg gibt, kann die UNO helfen. Sie kann vermitteln und einen Waffen-Stillstand erreichen. Sie kann Soldaten in das Land schicken. Die Soldaten sollen aufpassen, dass der Waffen-Stillstand eingehalten wird.

  • Behinderung

    Wenn ein Mensch eine Behinderung hat, ist etwas an ihm anders als bei den meisten anderen Menschen. Durch eine Behinderung wird manches im Leben schwieriger. Es gibt ganz unterschiedliche Behinderungen. Sie können alle Körper-Teile betreffen. Oder das Denken oder Fühlen.

  • Inklusion

    Inklusion bedeutet: Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne Behinderung leben zusammen. Menschen mit Behinderung können dieselben Schulen wie Menschen ohne Behinderung besuchen. Sie können auch gemeinsam arbeiten und wohnen. Menschen mit Behinderung gehören zur Gesellschaft dazu.

