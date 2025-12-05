Barriere-freie Zugänge sind für viele Menschen mit Behinderungen wichtig, damit sie am Leben teilnehmen können. (picture alliance / Robert Schlesinger )

Die Vereinten Nationen sagen: Menschen mit Behinderungen werden häufig benachteiligt. Sie verdienen bei der Arbeit zum Beispiel weniger Geld. Oder sie bekommen eine Stelle erst gar nicht.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die "Barriere-Freiheit". Das bedeutet: Alle Menschen sollen am Leben teilnehmen können. Zum Beispiel: Sie sollen Informationen verstehen oder ohne Probleme mit dem Zug oder Bus fahren. Viele Hilfs-Organisationen sagen: In Deutschland funktioniert das nicht gut. Auf Straßen und Geh-Wegen gibt es zu viele Hindernisse. Menschen mit Behinderungen können Busse und Bahnen nicht immer benutzen.

Die Vereinten Nationen fordern: Menschen mit Behinderungen sollen bei allen wichtigen Themen mitreden dürfen. Das ist bisher nicht der Fall. Es gibt aber auch Kritik an dem Aktions-Tag. Einige Vertreter von den Menschen mit Behinderungen finden: Es muss viel häufiger über die Probleme gesprochen werden. Ein Aktions-Tag im Jahr reicht nicht.