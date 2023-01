Mehr Insekten im Essen

Als Ganzes dürfen Haus-Grillen schon länger gegessen werden. Jetzt können sie auch als Mehl in unserem Essen sein. (imago images / Panthermedia / "nailiaschwarz" via www.imago-images.de)

Dann können sie in Dinge zum Essen gemischt werden, zum Beispiel in Pizza, Brot oder Kekse.

Das muss aber auf der Packung stehen - und zwar bei den Zutaten, also dem, was drin ist in dem Essen. Da steht dann der Name von den Tieren auf Deutsch oder in Latein. Bei der Hausgrille steht dann da: "Acheta domesticus".

Auch ein Käfer darf jetzt im Essen sein. Der Käfer heißt Getreide-Schimmel-Käfer. Auf Latein heißt er: "Alphitobius diaperinus". Das steht dann auf der Zutaten-Liste. Erlaubt ist nur eine kleine Menge von den Tieren.

Entschieden hat das Ganze die Europäische Union, kurz EU. In der EU arbeiten 27 Länder zusammen. Auch Deutschland gehört dazu. Die neue Regel gilt also auch bei uns.

Die EU sagt: Die Insekten im Essen sind nicht gefährlich. Viele sagen sogar, die Tiere sind gesund. Sie haben viel Eiweiß. Die EU sagt aber auch: Niemand wird gezwungen, Grillen oder Käfer zu essen. Jeder und jede kann selbst entscheiden.