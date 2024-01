Forderung nach mehr Inklusion in Schulen

Die Verbände wünschen sich, dass Kinder mit Behinderung zusammen mit Kindern ohne Behinderung lernen. (dpa-Zentralbild)

Die Organisation "Aktion Mensch" will vor allem mehr Inklusion. Inklusion heißt: Menschen mit Behinderung lernen gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung. "Aktion Mensch" findet: Jedes Kind hat ein Recht auf Inklusion in der Bildung. So lernen Kinder von Anfang an, dass alle Menschen verschieden sind. "Aktion Mensch" sagt: Inklusion ist gut für alle.

Die Organisation "Lebens-Hilfe" sagt: Es ist wichtig, dass auch Erwachsene mit Behinderung gut lernen können. Das klappt bisher nicht immer. Die "Lebens-Hilfe" sagt: Es gibt nicht genug Angebote für Erwachsene mit Behinderung. Bildungs-Orte sind nicht barriere-frei. Und die Anreise mit Bus oder Bahn ist schwierig.

Den Welt-Tag von der Bildung gibt es seit 2019. Die Kultur-Organisation von den Vereinten Nationen hat den Tag eingeführt. Sie heißt UNESCO. Die UNESCO hat ein Ziel: Sie will bis zum Jahr 2030 Bildung für alle möglich machen. Natürlich auch für Menschen mit Behinderung.