In dem Land Indonesien suchen Menschen nach dem Erd-Beben nach Vermissten. (AFP / ADITYA AJI)

Das Erd-Beben war in der Nähe von der Haupt-Stadt Jakarta. Viele Menschen wurden verletzt. Die Rettungs-Kräfte suchen noch immer nach Menschen in den Trümmern. Die Suche ist aber sehr schwer. Denn es regnet viel in dem Gebiet.

Indonesien liegt in einer Region mit vielen Erd-Beben und Vulkan-Ausbrüchen. Ein Erd-Beben so nah an der Haupt-Stadt kommt aber selten vor. Dort leben sehr viele Menschen.