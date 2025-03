Proteste in der Türkei: Gegner von Präsident Erdoğan festgenommen

In der Türkei ist ein Gegner von dem Präsidenten Erdogan verhaftet worden. In der Stadt Istanbul gibt es deswegen Proteste. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Tolga Ildun)

Denn auch Erdoğan will wieder Präsident von der Türkei werden. İmamoğlu ist also sein Konkurrent. Er ist bei vielen Menschen sehr beliebt. Zum Beispiel in der Stadt Istanbul. Dort ist İmamoğlu seit vielen Jahren Bürger-Meister.

Die Staats-Anwaltschaft sagt jetzt: İmamoğlu hat als Bürger-Meister von Istanbul betrogen. Und er hat eine verbotene Partei unterstützt. Anhänger von İmamoğlu sagen: Das stimmt nicht. Die Vorwürfe gegen İmamoğlu sind erfunden. Sie glauben: Erdoğan will verhindern, dass İmamoğlu bei der Präsidenten-Wahl mitmacht.

Internationale Organisationen sagen: İmamoğlu muss sofort frei kommen. Auch die deutsche Bundes-Regierung will das. Sie sagt: Was gerade in der Türkei passiert, ist gegen die Demokratie.

In Istanbul demonstrieren tausende Menschen für die Freilassung von İmamoğlu. Die Behörden haben Demonstrationen dort eigentlich verboten. Instagram und TikTok funktionieren nicht richtig.