Christiane Benner ist die neue Chefin bei der Gewerkschaft IG Metall. (Arne Dedert/dpa)

Christiane Benner ist 55 Jahre alt. Sie war 8 Jahre die stellvertretende Vorsitzende in der IG Metall. Benner möchte weniger Arbeits-Stunden für die Beschäftigten. Sie will eine 32-Stunde-Woche für die Beschäftigten. Die meisten Beschäftigten in Metall-Betrieben arbeiten 35 Stunden in der Woche.

Benner sagt auch: Für die Firmen gibt es gerade große Herausforderungen. Darum fordert sie zum Beispiel billigere Strom-Preise für Metall-Unternehmen.

Die IG Metall hat 2,2 Millionen Mitglieder. Die Gewerkschaft vertritt die Interessen von Beschäftigten in vielen Firmen, zum Beispiel aus den Bereichen Metall, Holz und Kunst-Stoff.