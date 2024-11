Es gibt immer weniger Igel in Deutschland und in anderen Ländern in Europa. (picture alliance / imageBROKER / Kevin Sawford)

Aussterben heißt: Es gibt dann überhaupt keine Tiere von dieser Art mehr. Die Menschen sollen bedrohte Tiere deshalb besonders schützen.

Der west-europäische Igel ist jetzt auf der Roten Listen. Der west-europäische Igel lebt in Deutschland, Österreich, Belgien, in den Niederlanden und Groß-Britannien. In all diesen Ländern gibt es heute viel weniger Igel als vor einigen Jahren.

Die Organisation nennt auch Gründe dafür. Sie sagt: Die Menschen zerstören immer mehr den Lebens-Raum von den Igeln. Die Igel finden auch nicht mehr genug Futter.

Ein großes Problem sind auch Mäh-Roboter in Gärten. Die Roboter verletzen oft Tiere. Denn Igel fliehen meist gar nicht. Sie rollen sich zu einer Kugel zusammen. So werden die Igel durch die Mäh-Roboter oft getötet. Die Stadt Köln hat deshalb Mäh-Roboter in der Nacht verboten.