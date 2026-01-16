Nachrichten in
Einfacher Sprache


Proteste gegen Einwanderungs-Behörde in den USA

In dem Land USA gibt es viele Proteste gegen die Regierung und gegen die Einwanderungs-Behörde. Die Behörde heißt abgekürzt "ICE". Der Grund für die Proteste: In der Stadt Minneapolis hat ein ICE-Beamter eine Frau erschossen.

Eine Frau verdeckt mit einem Tuch ihr Gesicht. In der Hand hält sie eine kleine Fahne von den USA.
Eine Demonstrantin gegen die Einwanderungs-Behörde ICE im Land USA. (picture alliance / Anadolu / Mostafa Bassim)
In Minneapolis haben mehrere zehntausend Menschen demonstriert. Die meisten waren friedlich. Einige Demonstranten wollten aber auch ein Hotel stürmen, in dem ICE-Beamte wohnen. Im ganzen Land USA hat es mehr als 1.000 Demonstrationen gegeben. Dazu hatten Bürgerrechts-Gruppen und Einwanderer-Organisationen aufgerufen.
Wegen der Demonstrationen hat die Regierung von den USA 2.000 weitere Bundes-Beamte nach Minneapolis geschickt. Die Heimat-Schutz-Ministerin von den USA heißt Kristi Noem. Sie hat gesagt: Wir werden hart gegen Demonstranten durchgreifen, wenn sie die Arbeit von den ICE-Beamten behindern.
Die Regierung von den USA will möglichst viele Ausländer abschieben. Dabei gehen die Beamten von der Einwanderungs-Behörde auch sehr brutal vor.
Der ICE-Beamte hat die Frau in Minneapolis in ihrem Auto erschossen. Die Regierung sagt: Das war Notwehr. Sie sagt: Die Frau wollte den Beamten überfahren. Der Bürger-Meister von Minneapolis und andere Menschen sagen: Das stimmt nicht.
Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Demonstration

    Bei einer Demonstration gehen viele Menschen zusammen auf die Straße. Sie wollen ihre Meinung sagen. Oft tragen sie Schilder oder bemalte Stoff-Bahnen. Darauf schreiben sie, was sie denken. Das kurze Wort für Demonstration heißt Demo. In Deutschland gibt es ein Grund-Recht: Alle Menschen dürfen demonstrieren - so lange sie sich dabei an die Gesetze halten. Das Grund-Recht heißt: Versammlungs-Freiheit.

  • Protest

    Bei einem Protest sagen Menschen laut, was sie stört. Sie wollen damit erreichen, dass die Regierung etwas ändert und es ihnen besser geht. Viele malen Plakate und gehen damit auf die Straße.

