Proteste gegen Einwanderungs-Behörde in den USA

Eine Demonstrantin gegen die Einwanderungs-Behörde ICE im Land USA. (picture alliance / Anadolu / Mostafa Bassim)

In Minneapolis haben mehrere zehntausend Menschen demonstriert. Die meisten waren friedlich. Einige Demonstranten wollten aber auch ein Hotel stürmen, in dem ICE-Beamte wohnen. Im ganzen Land USA hat es mehr als 1.000 Demonstrationen gegeben. Dazu hatten Bürgerrechts-Gruppen und Einwanderer-Organisationen aufgerufen.

Wegen der Demonstrationen hat die Regierung von den USA 2.000 weitere Bundes-Beamte nach Minneapolis geschickt. Die Heimat-Schutz-Ministerin von den USA heißt Kristi Noem. Sie hat gesagt: Wir werden hart gegen Demonstranten durchgreifen, wenn sie die Arbeit von den ICE-Beamten behindern.

Die Regierung von den USA will möglichst viele Ausländer abschieben. Dabei gehen die Beamten von der Einwanderungs-Behörde auch sehr brutal vor.

Der ICE-Beamte hat die Frau in Minneapolis in ihrem Auto erschossen. Die Regierung sagt: Das war Notwehr. Sie sagt: Die Frau wollte den Beamten überfahren. Der Bürger-Meister von Minneapolis und andere Menschen sagen: Das stimmt nicht.