Proteste in dem Land USA nach tödlichen Schüssen in Minneapolis

In der Stadt Minneapolis wurde der Kranken-Pfleger Alex Pretti erschossen. (dpa / AP / Adam Gray)

Der Mann, der erschossen wurde, hieß Alex Pretti. Er war Kranken-Pfleger und Staats-Bürger von den USA. Er hat in Minneapolis gegen die Einwanderungs-Polizei protestiert. Nach seinem Tod hat die Regierung von Präsident Donald Trump gesagt: Pretti hat die Einwanderungs-Polizisten mit einer Waffe bedroht. Deshalb wurde er erschossen.

Aber es gibt Handy-Videos von dem Polizei-Einsatz. Darauf sieht man: Pretti hatte zwar eine Waffe dabei. Aber er hatte sie nicht in der Hand. Viele fordern jetzt: Der Tod von Pretti muss gründlich untersucht werden. Auch Unterstützer von Donald Trump sagen das.

Auch 2 frühere US-Präsidenten haben sich gemeldet. Die früheren Präsidenten heißen Barack Obama und Bill Clinton. Sie sagen: Alle sollen bei den Protesten gegen ICE mitmachen. Denn die Werte von den USA sind in Gefahr.

Donald Trump hat gesagt: Wir wollen die Lage in Minneapolis ein bisschen beruhigen. 2 Mitarbeiter von der Einwanderungs-Polizei dürfen erstmal nicht weiter arbeiten. Ein wichtiger Chef von der Einwanderungs-Polizei musste Minneapolis jetzt verlassen.