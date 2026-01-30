Nachrichten in
Einfacher Sprache


Proteste in dem Land USA nach tödlichen Schüssen in Minneapolis

In dem Land USA gibt es Proteste gegen die Einwanderungs-Behörde ICE. ICE soll Ausländer ohne Aufenthalts-Recht in ihre Heimat abschieben. Bei einem Einsatz von Einwanderungs-Polizisten in der Stadt Minneapolis wurde wieder ein Mensch erschossen. Es war schon der 2. Tote.

Audio herunterladen
Ein Kranz mit einem Foto von Alex Pretti liegt auf der Straße. Dahinter liegen weitere Kränze und Protest-Schilder.
In der Stadt Minneapolis wurde der Kranken-Pfleger Alex Pretti erschossen. (dpa / AP / Adam Gray)
Der Mann, der erschossen wurde, hieß Alex Pretti. Er war Kranken-Pfleger und Staats-Bürger von den USA. Er hat in Minneapolis gegen die Einwanderungs-Polizei protestiert. Nach seinem Tod hat die Regierung von Präsident Donald Trump gesagt: Pretti hat die Einwanderungs-Polizisten mit einer Waffe bedroht. Deshalb wurde er erschossen.
Aber es gibt Handy-Videos von dem Polizei-Einsatz. Darauf sieht man: Pretti hatte zwar eine Waffe dabei. Aber er hatte sie nicht in der Hand. Viele fordern jetzt: Der Tod von Pretti muss gründlich untersucht werden. Auch Unterstützer von Donald Trump sagen das.
Auch 2 frühere US-Präsidenten haben sich gemeldet. Die früheren Präsidenten heißen Barack Obama und Bill Clinton. Sie sagen: Alle sollen bei den Protesten gegen ICE mitmachen. Denn die Werte von den USA sind in Gefahr.
Donald Trump hat gesagt: Wir wollen die Lage in Minneapolis ein bisschen beruhigen. 2 Mitarbeiter von der Einwanderungs-Polizei dürfen erstmal nicht weiter arbeiten. Ein wichtiger Chef von der Einwanderungs-Polizei musste Minneapolis jetzt verlassen.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Abschiebung

    Abschiebung bedeutet: einen Ausländer in sein Heimat-Land zurück-schicken. Auch wenn der das gar nicht will. Die deutsche Bundes-Polizei kann zum Beispiel Menschen abschieben. Vorher müssen aber Behörden oder Gerichte entscheiden, dass die Menschen nicht bleiben dürfen.

zum Wörter-Buch