Der Wirbel-Sturm Helene hat in dem Land USA viele Häuser zerstört. (AP / Mike Carlson)

Durch den Sturm gab es auch große Überschwemmungen. Es waren die schlimmsten Überschwemmungen in den USA seit 100 Jahren. Großes Landes-Teile im Süden von den USA wurden komplett verwüstet. Viele Menschen hatten kein Strom und kein Wasser. An vielen Orten ist auch das Handy-Netz zusammen gebrochen.

Es sind mehr als 1.000 Soldaten im Einsatz, um den Menschen zu helfen. Die Soldaten versorgen die Menschen auch mit Essen und Trinken. Es werden immer noch sehr viele Menschen vermisst.

Der Präsident von den USA heißt Joe Biden. Er hat die zerstörten Gebiete besucht. Biden hat sich bei den Einsatz-Kräften bedankt. Und er hat gesagt: Wir werden den Menschen schnell helfen. Wir müssen jetzt alle zusammen halten.

In den USA gibt es häufiger schlimme Wirbel-Stürme. Fach-Leute sagen: Durch den Klima-Wandel wird es noch mehr und noch schlimmere Unwetter geben. Auch in anderen Erd-Teilen nehmen die Unwetter zu.

In dem Land Nepal in Süd-Asien hat es schwere Überschwemmungen und Erd-Rutsche gegeben. Auch dort sind sehr viele Menschen gestorben. Der Wetter-Dienst in Nepal hat gesagt: Es waren die schlimmsten Regen-Fälle seit mehr als 50 Jahren.