Humboldt-Forum eröffnet

Zur Eröffnung kamen viele Gäste. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Das Humboldt-Forum ist mitten in Berlin. Es sieht aus wie ein großes Schloss. In dem Schloss gibt es verschiedene Ausstellungen, Cafés und Arbeits-Räume. Einzelne Teile von dem Schloss waren bereits offen. Jetzt sind mit einer großen Feier auch die übrigen Teile eröffnet worden.

Zur Eröffnung konnten die Besucher kostenlos in alle Ausstellungen. Die größte Ausstellung wird auch in Zukunft keinen Eintritt kosten. In der Ausstellung werden auch die berühmten Benin-Bronzen gezeigt. Das sind Skulpturen aus dem afrikanischen Land Nigeria.

Um die Skulpturen hat es Streit gegeben. Sie sind vor vielen Jahren von Eroberern nach Europa gebracht worden. Inzwischen hat Deutschland viele Benin-Bronzen an Nigeria zurückgegeben.