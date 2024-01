Sandra Hüller für Oscar nominiert

Sandra Hüller ist eine erfolgreiche deutsche Schau-Spielerin. (imago images / ABACAPRESS / Marechal Aurore / ABACA)

Sandra Hüller wurde für ihre Haupt-Rolle in dem französischen Film "Anatomie eines Falls" nominiert. In dem Film geht es um eine Frau. Ihr wird vorgeworfen, dass sie ihren Mann umgebracht hat.

Auch der Film "Das Lehrer-Zimmer" ist für einen Oscar nominiert worden. Nämlich als bester internationaler Film. Der deutsche Regisseur Ilker Çatak hat den Film gemacht.

Die meisten Nominierungen hat der Film "Oppenheimer" von dem Regisseur Christopher Nolan bekommen. Er wurde 13 Mal in verschiedenen Kategorien nominiert.

Am 10. März findet die Preis-Verleihung von den Oscars in der Stadt Los Angeles in dem Land USA statt.