Nachrichten in
Einfacher Sprache


Hongkong: Bekannter Regierungs-Kritiker Jimmy Lai muss 20 Jahre ins Gefängnis

In der Stadt Hongkong hat es ein umstrittenes Gerichts-Urteil gegeben. Der Zeitungs-Unternehmer Jimmy Lai ist zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er ist sehr bekannt, weil er immer für die Demokratie in Hongkong gekämpft hat.

Audio herunterladen
Ein Porträt-Foto von Jimmy Lai
Jimmy Lai muss 20 Jahre ins Gefängnis. (AP / Vincent Yu)
Hongkong hat früher zu dem Land Groß-Britannien gehört. Damals gab es Meinungs-Freiheit und demokratische Wahlen. Seit 1997 gehört Hongkong zu China. Seitdem werden die Demokratie und die Meinungs-Freiheit immer weiter eingeschränkt.
Das Gericht hat Jimmy Lai schon im Dezember wegen Verschwörung schuldig gesprochen. Das heißt: Er soll mit anderen Ländern gegen China zusammen-gearbeitet haben. Das Gericht hat auch gesagt: Jimmy Lai hat eine Zeitung gemacht, die die Menschen zu Gewalt aufgerufen hat.
Damit ist die Zeitung "Apple Daily" gemeint. Jimmy Lai hat die Zeitung 1995 gegründet. 2021 wurde sie von der chinesischen Regierung verboten. In der Zeitung wurde immer wieder China kritisiert und zu Protesten aufgerufen. Die Menschen in Hongkong haben gegen die chinesische Regierung protestiert. Viele Menschen sind deswegen verhaftet worden.
Kritiker sagen: Der Prozess gegen Jimmy Lai war politisch motiviert. Das heißt: Lai soll ins Gefängnis, weil er gegen die Regierung von China ist. Jimmy Lai ist schon 78 Jahre alt und krank. Seine Familie sagt darum: Eine so lange Haft-Strafe ist wie ein Todes-Urteil für ihn.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Hongkong

    Hongkong ist eine besondere Stadt. Sie gehört zu dem Land China. Früher hat Hongkong zu dem Land Groß-Britannien gehört. Bei der Politik von den beiden Ländern gibt es große Unterschiede: In Groß-Britannien haben die Menschen mehr Rechte als in China. In China gibt es keine Demokratie. Das bedeutet: Die Menschen können ihre Regierung nicht frei wählen.

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

  • Groß-Britannien

    Groß-Britannien wird ein Land in Europa genannt. Eigentlich heißt das Land "Vereinigtes König-Reich von Groß-Britannien und Nord-Irland". Es ist ein Staat auf den Britischen Inseln. Sie liegen in der Nord-See. Die größte Insel heißt Groß-Britannien. Weitere Inseln heißen Irland, Shetland oder Isle of Man. Das Vereinigte König-Reich besteht aus mehreren Landes-Teilen. Sie heißen England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Die Bewohner nennt man Briten. Sie sprechen Englisch. Die Haupt-Stadt ist London.

  • Demokratie

    Demokratie bedeutet: Herrschaft des Volkes. Wenn ein Land eine Demokratie ist, dann dürfen die Menschen frei wählen, wer das Land regieren soll. In der Demokratie entscheidet die Mehrheit: Wer die meisten Stimmen bekommt, darf regieren. Die Regierung muss aber auch die Rechte der Minderheit achten. Auch die Parteien mit weniger Stimmen dürfen mitreden und manchmal mitentscheiden. In einer echten Demokratie gibt es außerdem freie Medien, damit sich die Menschen gut informieren können.

  • Meinungs-Freiheit

    Meinungs-Freiheit heißt: Jeder Mensch darf frei reden und sich frei äußern. Die Meinungs-Freiheit gehört zu den Grund-Rechten. Sie ist auch ein Menschen-Recht. Man darf seine Meinung in Wort, Bild oder Schrift frei äußern.

zum Wörter-Buch