Hongkong: Bekannter Regierungs-Kritiker Jimmy Lai muss 20 Jahre ins Gefängnis

Jimmy Lai muss 20 Jahre ins Gefängnis. (AP / Vincent Yu)

Hongkong hat früher zu dem Land Groß-Britannien gehört. Damals gab es Meinungs-Freiheit und demokratische Wahlen. Seit 1997 gehört Hongkong zu China. Seitdem werden die Demokratie und die Meinungs-Freiheit immer weiter eingeschränkt.

Das Gericht hat Jimmy Lai schon im Dezember wegen Verschwörung schuldig gesprochen. Das heißt: Er soll mit anderen Ländern gegen China zusammen-gearbeitet haben. Das Gericht hat auch gesagt: Jimmy Lai hat eine Zeitung gemacht, die die Menschen zu Gewalt aufgerufen hat.

Damit ist die Zeitung "Apple Daily" gemeint. Jimmy Lai hat die Zeitung 1995 gegründet. 2021 wurde sie von der chinesischen Regierung verboten. In der Zeitung wurde immer wieder China kritisiert und zu Protesten aufgerufen. Die Menschen in Hongkong haben gegen die chinesische Regierung protestiert. Viele Menschen sind deswegen verhaftet worden.

Kritiker sagen: Der Prozess gegen Jimmy Lai war politisch motiviert. Das heißt: Lai soll ins Gefängnis, weil er gegen die Regierung von China ist. Jimmy Lai ist schon 78 Jahre alt und krank. Seine Familie sagt darum: Eine so lange Haft-Strafe ist wie ein Todes-Urteil für ihn.