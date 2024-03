Holocaust-Museum in den Niederlanden hat eröffnet

In dem Holocaust-Museum gibt es viele Fotos von den Jüdinnen und Juden aus den Niederlanden. (IMAGO / ANP / IMAGO / Bart Maat)

Das war im 2. Welt-Krieg in den Jahren 1939 bis 1945. Die National-Sozialisten nennt man auch Nazis. Nazis haben in Deutschland regiert. Sie haben die Niederlande angegriffen und dann dort geherrscht. Die Niederlande sind ein Nachbar-Land von Deutschland. Die Nazis haben über 100 Tausend Jüdinnen und Juden aus den Niederlanden ermordet. Danach haben dort nur noch 30 Tausend Jüdinnen und Juden gelebt.

In dem Holocaust-Museum gibt es viele Fotos von den Jüdinnen und Juden. Es gibt Kleidung von ihnen und Spielzeug von den Kindern. So sollen sich die Besucher von dem Museum an die ermordeten Menschen erinnern. Das Museum steht in der Stadt Amsterdam.