Fein-Staub sorgt für schlechte Luft

In Autoabgasen ist Fein-Staub. (dpa / Joker / Alexander Stein)

Fein-Staub besteht aus ganz kleinen Teilchen. Diese Teilchen sind ungesund für unsere Lunge. Wir atmen sie mit der Luft ein. Besonders kleine Teilchen gehen sogar aus der Lunge in das Blut.

Fein-Staub kommt aus den Schornsteinen von Fabriken und Kohle-Kraft-Werken. Auch aus Kaminen von Wohn-Häusern und Auspuff-Rohren von Autos kommt Fein-Staub. Im Winter gibt es mehr Fein-Staub als im Sommer. Das liegt zum Beispiel daran, dass wir mehr heizen oder mehr Auto fahren.

Die schlechte Luft liegt auch am Wetter. In letzter Zeit haben wir Wetter, bei dem sich die Luft nur wenig bewegt. So kann der Fein-Staub nicht weg-geweht werden. Wenn sich das Wetter ändert, wird die Luft wieder besser.