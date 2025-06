Mehr Unterstützung für schwangere Fußballerinnen

Das sind Fußball-Spielerinnen von dem Verein Hoffenheim. Der Verein macht die Bedingungen für schwangere Sportlerinnen besser. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Hoffenheim sagt: Wir wollen unsere Spielerinnen schützen. Sport und Familie sollen gleichzeitig möglich sein. Wenn die Fußballerinnen im letzten Jahr von ihrem Vertrag schwanger werden, wird der Vertrag um 1 Jahr verlängert. Und die Frauen bekommen mindestens so viel Geld wie vor der Schwangerschaft. In den Ländern USA und Norwegen gibt es so eine Regelung schon.

Almuth Schult war früher National-Spielerin. Sie ist auch Mutter. Sie sagt: Ich freue mich sehr über die Entscheidung von Hoffenheim. Das gibt Müttern Sicherheit und Unterstützung. Denn hoch-schwanger oder mit ganz kleinen Babys können Frauen keinen Profi-Sport machen. Es ist auch schwer für sie, einen neuen Verein zu finden.

Im Sommer findet die Fußball-Europa-Meisterschaft von den Frauen statt. Sie ist in dem Land Schweiz. Auch hier gibt es jetzt Verbesserungen. Spielerinnen mit Kindern dürfen ihr Kind und ihren Partner oder ihre Partnerin zur Europa-Meisterschaft mitbringen. Der Fußball-Verband bezahlt das.