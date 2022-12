Christiane Hörbiger tot

Die Schauspielerin Christiane Hörbiger ist tot. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Christiane Hörbiger stammt aus einer berühmten österreichischen Theater-Familie. Sie hat sehr viel Theater gespielt. Berühmt geworden ist sie in Deutschland aber durch das Fernsehen. Sie hat in vielen Filmen mitgespielt, zum Beispiel in "Schtonk" oder der Serie "Das Erbe der Guldenburgs".

Sie hat auch als ältere Schauspielerin viele große Frauen-Rollen gespielt. Sie hat immer mit österreichischem Charme und Witz gespielt. In ihren Rollen konnte sie aber auch sehr bitter und böse sein.

Kultur-Staats-Ministerin Claudia Roth hat gesagt: Christiane Hörbiger war der große Star von dem deutschen Film.