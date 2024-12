Die Retter haben die Forscherin durch die Höhle nach draußen getragen. (picture alliance / ROPI / Fotogramma)

Die Höhle ist in der Nähe von der Stadt Bergamo. Die Höhle ist 50 Kilometer lang. Sie hat sehr viele Gänge, Wasser-Fälle und Seen. Forscherinnen und Forscher haben erst weniger als die Hälfte der Höhle erkundet. Der Unfall war weit hinten in der Höhle. Dort kommt man nur mit einem langen Marsch und durch enge Gänge hin.

Es war schwierig, die Forscherin dort heraus zu holen. Sie wurde fest auf eine Trage geschnallt. Das Heraus-Bringen dauerte 4 Tage. Draußen hat ein Hub-Schrauber sie abgeholt.

Die Forscherin hat letztes Jahr schon einmal in dieser Höhle fest-gesessen. Jetzt hat sie gesagt: Ich will dort nicht wieder rein. Mit Höhlen-Forschung ist für mich Schluss.