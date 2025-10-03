Die Huajiang-Schlucht mit der höchsten Brücke auf der Welt. (picture alliance / CFOTO )

Die Huajiang-Brücke ist gut 1.400 Meter lang. Autos brauchen jetzt nur noch 2 Minuten, um auf die andere Seite von der Schlucht zu kommen. Bisher waren es 2 Stunden. Die chinesischen Behörden sagen: Die Brücke hilft den Firmen und den Menschen in der Region. Es hat etwas mehr als 3 Jahre gedauert, die Brücke zu bauen. Sie hat umgerechnet etwa 240 Millionen Euro gekostet.

Die Provinz Guizhou ist eine bergige Region im Süd-Westen von China. Es gibt dort mehrere Brücken in großer Höhe. Bisher war die Beipanjiang-Brücke die höchste: Sie führt in 565 Metern Höhe über ein Tal.