China eröffnet höchste Brücke auf der Welt

In dem Land China gibt es jetzt die höchste Brücke auf der Welt: Sie führt über eine Schlucht in der Provinz Guizhou. 625 Meter unter der Brücke fließt ein Fluss. Ab sofort dürfen Autos über die Brücke fahren.

Eine türkis-farbene Hänge-Brücke führt hoch über einen Fluss.
Die Huajiang-Schlucht mit der höchsten Brücke auf der Welt. (picture alliance / CFOTO )
Die Huajiang-Brücke ist gut 1.400 Meter lang. Autos brauchen jetzt nur noch 2 Minuten, um auf die andere Seite von der Schlucht zu kommen. Bisher waren es 2 Stunden. Die chinesischen Behörden sagen: Die Brücke hilft den Firmen und den Menschen in der Region. Es hat etwas mehr als 3 Jahre gedauert, die Brücke zu bauen. Sie hat umgerechnet etwa 240 Millionen Euro gekostet.
Die Provinz Guizhou ist eine bergige Region im Süd-Westen von China. Es gibt dort mehrere Brücken in großer Höhe. Bisher war die Beipanjiang-Brücke die höchste: Sie führt in 565 Metern Höhe über ein Tal.
Wörter-Buch

  • China

    China ist ein großes Land in Asien. In China leben über 1,4 Milliarden Menschen, also über 1.400 Millionen. Die Hauptstadt von China heißt Peking. Die meisten Menschen in China sprechen Chinesisch. Es gibt aber auch noch viele andere Sprachen. China hat eine sehr starke Wirtschaft. Das Land verkauft seine Produkte in viele Länder auf der Welt.

