Deutschland ist Europa-Meister im Hockey der Männer

Der Kapitän von der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, Mats Grambusch. Das Foto ist von dem Finale der Europa-Meisterschaft. Der Spieler im orange-farbenen Trikot ist aus den Niederlanden. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Beim Hockey spielt man mit langen Schlägern. Sie sind unten gebogen. Die Spieler versuchen, mit den Schlägern einen Ball in ein Tor zu schlagen.

Im Finale von der Europa-Meisterschaft haben die Deutschen gegen die Mannschaft aus den Niederlanden gespielt. Sie haben 4 zu 1 gewonnen.

Der Kapitän von der deutschen Mannschaft heißt Mats Grambusch. Es ist sein letztes Spiel für die National-Mannschaft gewesen. Grambusch hat sich deshalb besonders über den Titel gefreut. Das Spiel ist außerdem in seiner Heimatstadt gewesen. Diese Stadt ist Mönchengladbach. Grambusch hat gesagt: Das ist gigantisch.