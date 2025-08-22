Deutschland ist Europa-Meister im Hockey der Männer

Beim Hockey spielt man mit langen Schlägern. Sie sind unten gebogen. Die Spieler versuchen, mit den Schlägern einen Ball in ein Tor zu schlagen.
Im Finale von der Europa-Meisterschaft haben die Deutschen gegen die Mannschaft aus den Niederlanden gespielt. Sie haben 4 zu 1 gewonnen.
Der Kapitän von der deutschen Mannschaft heißt Mats Grambusch. Es ist sein letztes Spiel für die National-Mannschaft gewesen. Grambusch hat sich deshalb besonders über den Titel gefreut. Das Spiel ist außerdem in seiner Heimatstadt gewesen. Diese Stadt ist Mönchengladbach. Grambusch hat gesagt: Das ist gigantisch.
Die deutschen Frauen haben die Hockey-Europa-Meisterschaft nicht gewonnen. Sie haben im Finale auch gegen die Mannschaft aus den Niederlanden gespielt. Die deutschen Hockey-Frauen haben aber mit 1:2 verloren. Sie waren trotzdem stolz auf ihre Leistung.