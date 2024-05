Hoch-Wasser nach Dauer-Regen

Hoch-Wasser in Ottweiler (Saarland) (IMAGO / Fussball-News Saarland / Fabian Kleer)

Helferinnen und Helfer haben Menschen aus ihren Häusern gerettet. Auch Auto-Bahnen und viele andere Straßen waren voller Wasser. Oft konnten Busse und Bahnen nicht mehr fahren. An manchen Orten hatten die Menschen keinen Strom mehr. Vor allem in den Orten direkt an Flüssen gab es Probleme. Zum Beispiel gab es Hoch-Wasser an den Flüssen Mosel, Saar und Blies.

Der Bundes-Kanzler von Deutschland heißt Olaf Scholz. Er hat das Hoch-Wasser-Gebiet besucht. Er hat gesagt: Wir helfen den Menschen, alles wieder auf-zubauen.

Auch in anderen Regionen in Deutschland hat es sehr viel geregnet. Dort gab es auch Über-Schwemmungen und Erd-Rutsche.