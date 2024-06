Hoch-Wasser in Süd-Deutschland

Auch der Ort Babenhausen wurde überflutet. (picture alliance / dpa / Nikolas Schäfers)

Zuvor hat es tage-lang sehr viel geregnet. Viele Flüsse sind über die Ufer getreten und haben Ortschaften überschwemmt. Es sind auch mehrere Dämme gebrochen. Ein Damm ist eine Begrenzung an dem Ufer von einem Fluss. Er soll das Wasser aufhalten. Wenn der Damm bricht, fließt Wasser in Wohn-Gebiete. In einigen Orten gab es deshalb keinen Strom mehr und auch kein Trink-Wasser.

Besonders schlimm war die Situation an kleinen Flüssen, die in den großen Fluss Donau fließen. Und auch in Städten an der Donau hat es Überschwemmungen gegeben. Mindestens 6 Menschen sind ertrunken.

Der Minister-Präsident von Bayern heißt Markus Söder. Er hat Geld versprochen für die Menschen in den Hoch-Wasser-Gebieten. Denn durch das Hoch-Wasser ist viel kaputt gegangen.

Es gibt aber auch Kritik an den Politikern und Politikerinnen. Viele Menschen sagen: Es wird seit Jahren zu wenig gegen Überschwemmungen getan. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen: Solche Überschwemmungen wird es in Zukunft häufiger geben. Die heftigen Unwetter sind eine Folge von dem Klima-Wandel.