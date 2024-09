Tote und große Schäden bei Hoch-Wasser in Europa

Die Stadt Krnov im Land Tschechien ist fast komplett überschwemmt worden. (AFP / MICHAL CIZEK)

Viele tausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Wasser hat die Häuser kaputt gemacht. Viele Menschen haben alles verloren. An einigen Orten gab es keinen Strom mehr. In Österreich ist eine Brücke eingestürzt. An vielen Orten sind die Gleise kaputt. Deshalb können Züge nicht überall fahren.

Die Regierung in Polen hat den Katastrophen-Fall ausgerufen. Das bedeutet: Es gibt besondere Hilfe für die Regionen mit Hoch-Wasser. Und die Polizei darf Menschen zum Beispiel verbieten, an einem bestimmten Ort zu sein.

Im Jahr 1997 hat es unter anderem in Polen schon einmal ein schlimmes Hoch-Wasser gegeben. An manchen Orten sagen die Leute: Das Hoch-Wasser jetzt war sogar noch schlimmer. Aber: Viele Städte sind heute besser auf Hoch-Wasser vorbereitet. Man kann zum Beispiel Schutz-Wände an Flüssen aufbauen.

Der Präsident von dem Land Rumänien heißt Klaus Iohannis. Er sagt: Das Hoch-Wasser ist so schlimm wegen dem Klima-Wandel. Durch den Klima-Wandel wird das Wetter immer extremer.

Auch in Deutschland gab es Hoch-Wasser: vor allem in dem Bundes-Land Bayern und an dem Fluss Elbe, zum Beispiel in dem Bundes-Land Sachsen. Dort ist aber alles gut gegangen. Nur in Brandenburg könnte das Wasser weiter steigen.